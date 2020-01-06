قنصل الصين بالإسكندرية: الشراكة الاستراتيجية مع مصر دخلت حقبة جديدة

قالت قنصل الصين بالإسكندرية جاولينغ، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر دخلت حقبة جديدة من التطور السريع من خلال التعاون العلمي وتبادل الزيارات بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل القيادة القوية للرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.



وأضافت "ليينغ"، في كلمتها اليوم "الاثنين" خلال افتتاحها معرض الخطوط الصينية الدولي بمكتبة الإسكندرية: "نتطلع إلى مزيد من التبادلات والتعاون بين البلدين في إطار مبادرة (الحزام والطريق)"، موضحة أن مصر تعد أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية، حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.



وأكدت أهمية المعرض الذي يقام في توقيت يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني إلى مصر والمقرر لها غدًا "الثلاثاء" والتي تعكس الاهتمام بتطوير علاقات التعاون بين الجانبين، قائلًا: "إن الصين ومصر دولتان تتمتعان بحضارة قديمة وتاريخ رائع وثقافة غنية، كما يتمتع الشعبان بصداقة طويلة الأمد".



وأشارت إلى أهمية إقامة المعرض بمكتبة الإسكندرية، قائلة: "إنه أمرًا عظيمًا خاصة وأنها تعد رمزًا من رموز الحضارة والتاريخ في مصر والمنطقة العربية وهي أحد أروع الثقافات العملاقة على مستوى العالم".



ولفتت إلى أن معرض الخط الصيني يمثل نافذة مضيئة وأحد مظاهر الثقافة الصينية العريقة، وتعد الحضارة الصينية والمصرية من أقدم الحضارات على وجه الأرض، منوهة بأن الخط هو فن مشترك بين الصين والعالم العربي، حيث يعكس الخط الثقافات الواسعة والعميقة ويعرض السحر الأبدي لثقافتهم الوطنية ويترك التراث الثقافي الثمين للبشرية.



وتابعت "ليينغ": "أرغب أن يتمكن أصدقاؤنا في الإسكندرية من خلال هذا المعرض من الاتصال والتفاهم الوثيق مع فن الخط الصيني والتعرف على المزيد عن الصين، وتعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارتين القديمتين في الصين ومصر".