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أخبار البلد

توقيع اتفاقية لإدارة "العاصمة الإدارية" عبر الذكاء الاصطناعي

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:15 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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أ ش أ
وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الإثنين، اتفاقية مع شركة "اورنچ مصر" لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية محمد عبد اللطيف، بأن الاتفاق يأتي في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية لتصبح العاصمة الجديدة، مدينة ذكية مستدامة والنموذج الذي يُحتذي به، كأول مدينة ذكية تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

قام بتوقيع الاتفاقية مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة "اورنچ مصر" لقطاع التسويق والمبيعات.

وحضر توقيع الاتفاقية اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه، والملحق الاقتصادي الفرنسي جيروم باكونين، ومسؤولي الشركتين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
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