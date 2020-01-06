AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: أردوغان لا يجرؤ على الاقتراب من مصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:27 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي أردوغان لا يستطيع الاقتراب من مصر، ولكنه يحاول قلق في المناطق المحيط بمصر، موضحا أن كل ما يفعله أردوغان لا يجرؤ أن يقترب من المناطق الاقتصادية المصرية ولسوف يجد رادع قوي من الجيش المصري.

وأوضح موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والمذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الديكتاتور أردوغان يحاول الاستفزاز من خلال التدخل في ليبيا.

وأشار موسى، أن فايز السراج في زيارة دولة الجزائر الشقيقة، وتم اخباره هناك أن الجيش الوطني الليبي سيطر على مدينة سرت؛ مرددا: «فايز السراج لن يعود سوف يهرب من ليبيا الي تركيا أو قطر عقب سيطرة الجيش الليبي».

وأشاد موسى بالتصدي القوي من الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر لمليشيات لاسراج وأردوغان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب الليبي: اتفاق أردوغان - السراج رقصة الطائر المذبوح لحكومة الوفاق.. فيديو

الجيش الليبي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا

الجيش الوطني الليبي: اتفاق السراج وأردوغان باطل.. والرئيس التركي ينسق مع الإخوان

قادرون على ردعه ..المسماري: السراج يهدد بإنزال قوات تركية لمواجهة الجيش الوطني الليبي

رئيس البرلمان الليبي: حكومة السراج غير شرعية.. وندعم حفتر في حربه ضد الإرهاب

مقاتلات تركية تنتهك المجال الجوي.. هل تلجأ أثينا للخيار العسكري ضد أنقرة؟

ترشيحاتنا

أزمة فى الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

الترجي يقترب من معادلة رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

فى عيد ميلاد نجوى فؤاد.. تزوجت 12 مرة.. وتعرضت للضرب في حفل زفاف ابنة جمال عبد الناصر

رد محمد صلاح على تجاهله المشاركة في حفل الأفضل أفريقيا | شاهد

مصدر يكشف كواليس رفض محمد صلاح حضور احتفالية أفضل لاعب إفريقي 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

بعد تغيير شكل Adele .. أسباب ترهل الجسم بعد الريجيم وطرق علاجه