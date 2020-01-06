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توك شو

كلام نهائي | أحمد موسى: ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:56 م
صلاح و ماني
صلاح و ماني
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن غدا مدينة الغردقة تحتضن احتفال أفضل لاعب في أفريقيا، موضحا أن هذا حدث هام جدا على أرض الغردقة. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الاحتفالية سوف تقدمها الإعلامية مريم أمين، بصحبة اللاعب المعتزل صامويل ايتو، مشيرًا إلى أن الاحتفالية يتابعها الملايين في العالم.

وأكد الإعلامي أحمد موسى « يبدو أن ساديو ماني هو من سيحصل عليها هذا العام.. وكنت أتمنى أن يحضر محمد صلاح إلى الاحتفالية».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن وجود محمد صلاح في الاحتفالية سواء فاز بالجائزة أو لا شيء مهما جدا لمصر وسوف تحمل رسالة إلى العالم، منوهًا بأن ساديو ماني وصل مساء اليوم.

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن اللاعب رياض محرز الجزائري لن يحضر هو الآخر حسب التصريحات في المواقع الجزائرية، مرددا «عندي امل لحد بكرة قبل الحفلة أن محمد صلاح يفاجئ الدنيا كلها ويجي يحضر الحفلة». 

وتابع الإعلامي أحمد موسى «كل التسريبات تؤكد أن ماني هو من سيحصل على الجائزة .. وسبق أن سانده ساديو وحضر الاحتفالية العام الماضي رغم فوز صلاح».
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