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أخبار العالم

شاهد.. وثيقة انسحاب القوات الأمريكية من العراق

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر التحالف الدولي ضد داعش وثيقة انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

ووقع الوثيقة العميد ويليام سيلي، آمر قوات مهام العراق، والتي أرسلت إلى نائب قائد قيادة العمليات المشتركة في بغداد الفريق عبد الأمير رشيد.

وجاء في الوثيقة أنه احتراما لسيادته وبحسب ما طلب البرلمان العراقي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فإن قيادة قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب ستقوم بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وطالبت الوثيقة بتنفيذ قوات التحالف إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن وكفوء.

فيما رفض المتحدث باسم البنتاجون تأكيد صحة الرسالة.

وذلك على الرغم من أن شهود عيان أكدوا لوكالة "رويترز" وجود تحليق مكثف لمروحيات في العاصمة العراقية بغداد.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أفادت بأن الجيش الأمريكي أخبر العراق رسميا بأنه "يستعد لمغادرة البلاد".

كان البرلمان العراقي أيد، أمس الأحد، ، دعوة الحكومة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، بعد أن دعا رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي بإنهاء عاجل لوجود القوات الأجنبية رغم الصعوبات.

وأفاد القرار، الذي وافق عليه النواب في جلسة استثنائية للبرلمان، بأن الحكومة يجب أن تلغي طلبها المساعدة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.
شاهد.. وثيقة انسحاب القوات الأمريكية من العراق
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