محافظ الفيوم يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مساء اليوم، بزيارة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس مار جرجس، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



كان فى استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس ميلاد معوض ممثل الطائفة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.



أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط أبناء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلًا إليهم تهنئة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا أن المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار البلاد.



وقال محافظ الفيوم "أن بلدنا خلال ال ٥ سنوات الماضية شهدت رئيس دولة يمارس حقًا المواطنة، من أول يوم له" مشيرًا أن سيادته وثق في الشباب، وأعطاهم الفرصة، مؤكدًا اننا نسيج ملتحم، ملتصق، تربيتنا واحدة، مشددًا على ضرورة العمل والصبر وانتظار النتائج الإيجابية لأنها ستكون في النهاية حليف العمل الجاد.



