محافظ مطروح وقياداتها يشاركون الأقباط قداس عيد الميلاد.. صور

حضر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح .



وحضر نائب رئيس أركان قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، ونواب البرلمان و وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ومدير منطقة مطروح الازهرية، ورئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وألقى كلمة الوعظ الأب بيجيمى، راعي كنائس مطروح، التى قدم فيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحرصه على حضور عيد الميلاد بكاتدرائية السيد المسيح بعيد الميلاد المجيد . مع شكر اهتمامه وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بمطروح منها المحطة النووية بالضبعة وميناء النجيلة البحري ومدينة العلمين الجديدة.



كما قدم الأب بيجيمى الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على جهوده فى تنمية المحافظة، والقوات المسلحة ممثلة فى المنطقة الغربية العسكرية، والشرطة على جهود حفظ الأمن بالمحافظة، ولجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي مطروح جميعا على حرصهم على الحضور وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مع تأكيد أهمية الاستفادة من دروس ميلاد السيد المسيح والثقة في وعد الله ، وكرسالة محبة وسلام للعالم أجمع، داعيا ان يعم ذلك السلام على العالم وان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء .



كما قدم محافظ مطروح التهنئة للإخوة الأقباط بمطروح بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين فى نسيج واحد فى ألفة ومحبة دائمًا لأنهم أبناء وطن واحد وسيظلون بتكاتفهم وانتمائهم لوطنهم وتضحياتهم على قلب رجل واحد. داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية ومحافظة مطروح بكل الخير والرخاء والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة أمنها واستقرارها، تحت القيادة الحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.



من ناحية أخرى تم توزيع رجال القوات المسلحة لشيكولات وهدايا للاخوة الاقباط خلال دخول الكنيسة كمشاركة لهم احتفالاتهم.