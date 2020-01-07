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فن

رجاء الجداوي تهنئ غادة رجب بمناسبة زفافها.. صورة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:37 ص
حفل زفاف الفنانة
حفل زفاف الفنانة غادة رجب
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محمد بدران
قدمت الفنانة رجاء الجداوى، التهاني لصديقتها المطربة غادة رجب، بمناسبة زفافها الذي أقيم أمس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ونشرت رجاء الجداوى صورة لها برفقة غادة رجب ومجموعة من أصدقائها خلال حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت رجاء الجداوي على الصورة، قائلة "الف مبروك يا غادة يا حبيبتى الغالية ربنا يسعدك ويبارك لكم في حياتك ويبعد عنكم الشر أنا فرحانة أوى أوى".

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم: «دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، إلهام شاهين»، وآخرون.

وكانت الفنانة غادة رجب، كشفت سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".
رجاء الجداوي تهنئ غادة رجب بمناسبة زفافها.. صورة
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