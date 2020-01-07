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فن

روح قلبي ربنا يخليكي ليا.. مصطفى خاطر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:39 ص
مصطفى خاطر وزوجته
مصطفى خاطر وزوجته روان هلال
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محمد بدران
هنأ نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر، زوجته، روان هلال، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر "خاطر" صورة له برفقة زوجته وعلَّق عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا ودايما مع بعض".

يشار إلى أن الفنان مصطفى خاطر احتفل بزفافه على زوجته روان هلال، في حفل كبير أقيم في أغسطس 2017، بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ويقوم النجم مصطفى خاطر بتصوير فيلمه "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

ويشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.
روح قلبي ربنا يخليكي ليا.. مصطفى خاطر يهنئ زوجته بعيد ميلادها
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