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فن

الفنانة مروة ناجي تعلن وفاة عمها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:22 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
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سعيد فراج
كتبت الفنانة مروة ناجي، منشورًا عبر حسابها على فيسبوك، أعلنت من خلاله عن وفاة عمها، اليوم الثلاثاء 7 يناير، ولم تكشف عن موعدي الجنازة والعزاء.

وكتبت مروة ناجي في منشورها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى، عمى الحبيب، محمد عبد الصمد، نسأل الله العلي القدير أن يجعله من اهل الجنه، وأن يسكنه فسيح جناته، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وان يمد له في قبره مد البصر، وأن تكون الآخرة خيرا له من الدنيا، وأن تفتح له أبواب الجنان».


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