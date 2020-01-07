خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقائه بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في الولايات المتحدة، ضمن الزيارة التي يجريها إليها حاليا.



وكتب الأمير السعودي، في تغريدة على "تويتر": "التقيت اليوم بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين".



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كشف عن ملخص اللقاء الذي جمعه بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في واشنطن، خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى الولايات المتحدة.



وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر: "أرحب بالأمير خالد بن سلمان اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية".



وأضاف: "ناقشنا الفعل الدفاعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل حماية رعايا الولايات المتحدة في الخارج".



وأكد بومبيو على أنه: "لا تزال العلاقة السعودية - الأمريكية مهمة للغاية؛ لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".