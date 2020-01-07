البرلمان الإيراني يصوت على قرار باعتبار الجيش الأمريكي إرهابيا

صدق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون، وصف الجيش الأمريكي بـ"الإرهابي"، وذلك في إجراء ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بالعراق.



وكان عدد من النواب في البرلمان الإيراني، هتفوا أمس ورددوا : "نعم سليماني.. نعم أبو مهدي"، بعد ساعات من تشييع جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أبرز مساعديه في العراق، واللذين قتلا، الجمعة، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.



وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لنشر 6 طائرات من طراز بي 52، القادرة على حمل قاذفات نووية، في الجزيرة البريطانية دييجو جارسيا في المحيط الهندي، أمس الاثنين.



ونقلت عن مسئول أمريكي قوله إن طائرات بي 52 ستكون متاحة لعمليات ضد إيران في حال صدور أوامر بذلك.



وأشارت الشبكة إلى أن نشر الطائرات لا يعني أن العمليات الأمريكية قد طلبت هذا التحرك، حيث نشرت "البنتاجون" تقليديا قاذفات بعيدة المدى، وطائرات أخرى؛ كدليل على وجود القوات الأمريكية وقدراتها.