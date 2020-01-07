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أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن كارلوس غصن.. زوجته سر هروبه وهذا ما تم بحقها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:37 ص
غضن وزوجته
غضن وزوجته
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محمد علي
حصلت النيابة اليابانية على مذكرة توقيف لكارول غصن، زوجة رجل الأعمال اللبناني الهارب ورئيس شركة "نيسان موتورز" كارلوس غصن، والذي فر من تهم جنائية بحقه في اليابان، حسبما ذكرت شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الإخبارية الأمريكية الشهيرة.

وتعني هذه الخطوة أن كارول، الموجودة الآن في لبنان مع غصن، يمكن اعتقالها إذا عادت إلى اليابان.

وأوضحت بلومبرج أنه تم منع غصن من مقابلة زوجته بينما كان مقيدًا بكفالة في اليابان، لأن السلطات تعتقد أنها كانت تساعده في التستر على جرائمه.

وقال غصن إن زوجته وأفراد أسرته الآخرين لم يلعبوا أي دور في هروبه إلى لبنان، وذلك بعد أن بدأت تقارير تظهر تشير إلى أن كارول أو أفراد آخرين من عائلته ساعدوا في التخطيط لهربه، الذي، إذا كان دقيقًا، سيعرضهم لاتهامات جنائية في اليابان أو أي مكان آخر.

وقال غصن في بيان أصدره في الثاني من يناير: "أنا وحدي رتبت لمغادرتي"، وقال إن عائلته "لم يكن لها دور على الإطلاق".

حصلت هيئة الادعاء اليابانية على مذكرة توقيف لكارول لإدلائها بشهادة زائفة في المحكمة في أبريل الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية إن إتش كيه NHK.

وكارول التي غادرت اليابان في عجلة من أمرها بعد احتجاز زوجها بتهمة رابعة في أوائل أبريل الماضي، أمضت معظم العام الماضي في الضغط بلا كلل نيابة عن زوجها للإفراج عنه، في حملة كان لها أثر واضح في التخفيف من الرأي العام الياباني المثار ضده.

وقالت كارول عن الذين يتهمون غصن في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج في نوفمبر الماضي: "لقد دمروا حياتنا إلى الأبد. لقد كان أصعب عام في حياتي".
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