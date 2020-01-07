لأول مرة.. 28 عالما يناقشون فلسفة الخشت في كتاب واحد









فيما يصف الدكتور عبد الستار الراوي، الفليسوف العراقي، الدكتور الخشت، بأنه الفيلسوف الآتي من زمن المستقبل، خاصة أن إبداعه الفلسفي يضعه في طليعة الرواد العرب علما من أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ليس لغزارة منتجه العلمي وحسب وإنما لقدراته الإبداعية في إثراء الجدليات المتبادلة بين الفلسفة والحياة وبين الفكر والواقع.ويقول الدكتور نبيل عبابسية، أستاذ الفلسفة الجزائري، إن فكر الخشت تجاوز مرحلة التشخيص والتعميم، وشرع في عملية البناء الإبستمولوجي الجديد للمفاهيم الإسلامية، فيما يرى الدكتور عفيف عثمان المفكر اللبناني، أن محاولة الخشت في أخلاق التقدم مساهمة تجديدية معتبرة، تقدم إضافة نوعية إلى جهود المفكرين والفلاسفة العرب.ويؤكد الدكتور زهير توفيق، أستاذ الفلسفة الأردني، أن مأثرة الدكتور الخشت في كتاب فلسفة المواطنة تبقى في إعادة موضوع المواطنة في حاضنته الأساسية، وهي الفلسفة السياسية التي بلورت المفهوم وراعت تطوره، فيما يرى الدكتور رياض عزات شريم، الفلسفي الفلسطيني، أن الدكتور الخشت، يعد واحدًا من أهم فلاسفة الدين المعاصرين، وأن رؤية الخشت تتجاوز ذلك الحقل إلى حقول أخري لا تقل عنه أهمية مثلما هو الحال في حقل فلسفة الأخلاق التطبيقية.ويوضح الدكتور حمادي أنوار، من المغرب، أن كتاب الدكتور الخشت، في فلسفة الدين أول عمل أكاديمي عربي صدر في هذا الحقل ويتميز بتعدد المشارب التي نهل منها، ويفيد أيضا في تنوع المصاب التي يمكن أن يصب فيها، خاصة أن الخشت أبان في كتابه عن الكثير من الانفتاح العقدي والمرونة الفكرية دون سقوط في فخ الانغلاق المذهبي، فيما تناقش نورة بوحناش الباحثة الجزائرية فكر الدكتور الخشت في تجاوز العقلانية المنحازة إلي العقل المحض.ويناقش المفكر اللبناني محمود حيدر في الكتاب تنظير الذات في تنظير الغير ودربة التفكير في منظومة الخشت، فيما يتناول الباحث التونسي نور الدين السافي أن الدين والفلسفة عند الدكتور الخشت قراءة نقدية، بينما يتحدث الباحث الجزائري عبد القادر بو عرفة عن فلسفة الدين في الكتابات العربية الخشت نموذجًا.