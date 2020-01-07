لأول مرة.. 28 عالما يناقشون فلسفة الخشت في كتاب واحد

لأول مرة يشارك 28 فيلسوفًا وعالما وباحثا مصريا وعربيا في كتاب واحد يناقش فلسفة أعمال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وأحد أبرز فلاسفة الوطن العربي المعاصرين، ويصدر الكتاب قريبا عن كرسي اليونسكو للفلسفة وذلك بعنوان "فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم.. دراسات في فلسفة الخشت النقدية"، وتنشره دار نيو بوك للطباعة والنشر والتوزيع.
ويساهم رئيس كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي الدكتور فتحي التريكي، المفكر والفيلسوف التونسي، بتقديم الكتاب والدكتور والفيلسوف مراد وهبة بالتصدير، والدكتور أحمد عبد الحليم عطية، رئيس تحرير أوراق فلسفية بالتحرير، والمراجعة اللغوية ا. هشام زغلول.
ويرى التريكي الفيلسوف التونسي خلال الكتاب أن "الخشت" من أهم الفلاسفة العرب الذين ربطوا التفكير الفلسفي بالشأن العام وبالأحداث المصيرية التي ما انفكت تنصب على المجتمعات العربية وتزعزع أركانها، فيما يقول العالم مراد وهبة: "إنه تلميذي الذي أزهو به، وكتابه العقل وما بعد الطبيعة نص فلسفي وليس بحثًا فلسفيًا".
وتؤكد الباحثة السويسرية الدكتورة كاتا موزر أن الدكتور الخشت رائد الاتجاه الفلسفي النقدي في فلسفة الدين عربيا.
فيما يصف الدكتور عبد الستار الراوي، الفليسوف العراقي، الدكتور الخشت، بأنه الفيلسوف الآتي من زمن المستقبل، خاصة أن إبداعه الفلسفي يضعه في طليعة الرواد العرب علما من أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ليس لغزارة منتجه العلمي وحسب وإنما لقدراته الإبداعية في إثراء الجدليات المتبادلة بين الفلسفة والحياة وبين الفكر والواقع.
ويؤكد الدكتور زهير توفيق، أستاذ الفلسفة الأردني، أن مأثرة الدكتور الخشت في كتاب فلسفة المواطنة تبقى في إعادة موضوع المواطنة في حاضنته الأساسية، وهي الفلسفة السياسية التي بلورت المفهوم وراعت تطوره، فيما يرى الدكتور رياض عزات شريم، الفلسفي الفلسطيني، أن الدكتور الخشت، يعد واحدًا من أهم فلاسفة الدين المعاصرين، وأن رؤية الخشت تتجاوز ذلك الحقل إلى حقول أخري لا تقل عنه أهمية مثلما هو الحال في حقل فلسفة الأخلاق التطبيقية.
ويوضح الدكتور حمادي أنوار، من المغرب، أن كتاب الدكتور الخشت، في فلسفة الدين أول عمل أكاديمي عربي صدر في هذا الحقل ويتميز بتعدد المشارب التي نهل منها، ويفيد أيضا في تنوع المصاب التي يمكن أن يصب فيها، خاصة أن الخشت أبان في كتابه عن الكثير من الانفتاح العقدي والمرونة الفكرية دون سقوط في فخ الانغلاق المذهبي، فيما تناقش نورة بوحناش الباحثة الجزائرية فكر الدكتور الخشت في تجاوز العقلانية المنحازة إلي العقل المحض.
ويناقش المفكر اللبناني محمود حيدر في الكتاب تنظير الذات في تنظير الغير ودربة التفكير في منظومة الخشت، فيما يتناول الباحث التونسي نور الدين السافي أن الدين والفلسفة عند الدكتور الخشت قراءة نقدية، بينما يتحدث الباحث الجزائري عبد القادر بو عرفة عن فلسفة الدين في الكتابات العربية الخشت نموذجًا.
ويساهم رئيس كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي الدكتور فتحي التريكي، المفكر والفيلسوف التونسي، بتقديم الكتاب والدكتور والفيلسوف مراد وهبة بالتصدير، والدكتور أحمد عبد الحليم عطية، رئيس تحرير أوراق فلسفية بالتحرير، والمراجعة اللغوية ا. هشام زغلول.
ويرى التريكي الفيلسوف التونسي خلال الكتاب أن "الخشت" من أهم الفلاسفة العرب الذين ربطوا التفكير الفلسفي بالشأن العام وبالأحداث المصيرية التي ما انفكت تنصب على المجتمعات العربية وتزعزع أركانها، فيما يقول العالم مراد وهبة: "إنه تلميذي الذي أزهو به، وكتابه العقل وما بعد الطبيعة نص فلسفي وليس بحثًا فلسفيًا".
وتؤكد الباحثة السويسرية الدكتورة كاتا موزر أن الدكتور الخشت رائد الاتجاه الفلسفي النقدي في فلسفة الدين عربيا.
فيما يصف الدكتور عبد الستار الراوي، الفليسوف العراقي، الدكتور الخشت، بأنه الفيلسوف الآتي من زمن المستقبل، خاصة أن إبداعه الفلسفي يضعه في طليعة الرواد العرب علما من أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ليس لغزارة منتجه العلمي وحسب وإنما لقدراته الإبداعية في إثراء الجدليات المتبادلة بين الفلسفة والحياة وبين الفكر والواقع.
ويقول الدكتور نبيل عبابسية، أستاذ الفلسفة الجزائري، إن فكر الخشت تجاوز مرحلة التشخيص والتعميم، وشرع في عملية البناء الإبستمولوجي الجديد للمفاهيم الإسلامية، فيما يرى الدكتور عفيف عثمان المفكر اللبناني، أن محاولة الخشت في أخلاق التقدم مساهمة تجديدية معتبرة، تقدم إضافة نوعية إلى جهود المفكرين والفلاسفة العرب.
ويؤكد الدكتور زهير توفيق، أستاذ الفلسفة الأردني، أن مأثرة الدكتور الخشت في كتاب فلسفة المواطنة تبقى في إعادة موضوع المواطنة في حاضنته الأساسية، وهي الفلسفة السياسية التي بلورت المفهوم وراعت تطوره، فيما يرى الدكتور رياض عزات شريم، الفلسفي الفلسطيني، أن الدكتور الخشت، يعد واحدًا من أهم فلاسفة الدين المعاصرين، وأن رؤية الخشت تتجاوز ذلك الحقل إلى حقول أخري لا تقل عنه أهمية مثلما هو الحال في حقل فلسفة الأخلاق التطبيقية.
ويوضح الدكتور حمادي أنوار، من المغرب، أن كتاب الدكتور الخشت، في فلسفة الدين أول عمل أكاديمي عربي صدر في هذا الحقل ويتميز بتعدد المشارب التي نهل منها، ويفيد أيضا في تنوع المصاب التي يمكن أن يصب فيها، خاصة أن الخشت أبان في كتابه عن الكثير من الانفتاح العقدي والمرونة الفكرية دون سقوط في فخ الانغلاق المذهبي، فيما تناقش نورة بوحناش الباحثة الجزائرية فكر الدكتور الخشت في تجاوز العقلانية المنحازة إلي العقل المحض.
ويناقش المفكر اللبناني محمود حيدر في الكتاب تنظير الذات في تنظير الغير ودربة التفكير في منظومة الخشت، فيما يتناول الباحث التونسي نور الدين السافي أن الدين والفلسفة عند الدكتور الخشت قراءة نقدية، بينما يتحدث الباحث الجزائري عبد القادر بو عرفة عن فلسفة الدين في الكتابات العربية الخشت نموذجًا.
كما يشارك في الكتاب مجموعة من أساتذة الفلسفة مثل الدكتور صبري شندي والدكتور غيضان السيد والدكتور بدر الدين مصطفى والدكتور جمال سليمان والدكتور ماهر عبد المحسن والدكتور محمود كيشانة، فضلا عن أساتذة وعمداء من حقول معرفية أخرى مثل الأستاذ دكتور سامي نصار، أستاذ علوم التربية وعميد كلية الدراسات العليا للتربية الأسبق، والدكتورة سحر سامي، والدكتور حمدي بشير، علاوة على العديد من الأبحاث المتنوعة عن فلسفة الدكتور الخشت كتبها الأساتذة فاطمة إسماعيل وهاني عبد الفتاح وعلاء حلمي وأيمن محمد رجب.