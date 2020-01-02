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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يكشف سر نجاحها دوليا خلال العامين الماضيين

الخميس 02/يناير/2020 - 11:23 ص
د. محمد الخشت - رئيس
د. محمد الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تمكنت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين، من أن تكون في صدارة الجامعات المصرية والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في9 تصنيفات دولية.
 
وكشف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لـ "صدى البلد"، أن من اهم العوامل التي ساهمت في تحسين سمعة الجامعة الدولية إطلاق أكبر مشروع لتطوير العقل المصري وفق قيم ومبادئ الحداثة والعقلانية النقدية، وتطبيق مقرر التفكير النقدي وإصدار وثيقة التنوير وإنشاء مجلس الثقافة والتنوير، وطرح خطاب ديني جديد والربط بين الإصلاح الديني والتنمية الاقتصادية.




وأضاف رئيس جامعة القاهرة : تمكنا من التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وعقدنا اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميا، ومضاعفة مكافآت النشر الدولي وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات الجديدة.

جدير بالذكر أن حصاد 2019 في البحث العلمي بـ جامعة القاهرة كشف عن قفزات وطفرات تجسد التطور المذهل الذي حققته الجامعة في هذا القطاع استنادًا إلى سياسات جامعات الجيل الثالث التي اتبعتها في آخر عامين في توظيف ما تملكه من إمكانات أساتذتها وعلمائها، ومعاملها وكل متطلبات البحث العلمي، حيث تصدرت الجامعة العديد من التصنيفات الدولية ورفعت قدراتها التنافسية، مما ساهم في تحسين سمعتها الدولية والتي حصلت فيها على نسبة 100%، كما منح ذلك فرصًا إقليمية ودولية لخريجيها، وأدى إلى زيادة غير مسبوقة في أعداد الوافدين بها.
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