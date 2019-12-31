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تعليم

بعد حادث قصر العيني.. جامعة القاهرة تشكل لجنة لحصر التلفيات وعلاجها فورًا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:46 م
قصر العيني
قصر العيني
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ياسمين سامي
في اطار المتابعة للحادث الذي وقع في قصر العيني الفرنساوي صباح اليوم، صرحت مصادر مسؤولة بالجامعة، أنه تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد التلفيات والخسائر مع اتخاذ الإجراءات لعلاجها فورًا حتى لاتتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تقرر تشكيل لجنة طبية لفحص الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة منذ وصولها للمستشفى، وأكدت المصادر على تشديد الاجراءات الأمنية.

وأشارت التقارير التي رفعت إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ان كل الاجراءت الطبية تم اتخاذها مع المصاب الذي توفي بعد دخوله المستشفى مصابًا بطلق ناري.

وأوضحت المصادر ان الحادث يمكن أن يقع في أي مؤسسة، ولا يعني وجود أي قصور في المهام بالعناية بالمرضى داخل قصر العيني الفرنساوي ومستشفيات الجامعة، وان الجامعة ملتزمة بتطبيق اجراءات السلامة والأمان داخل المستشفيات الجامعية.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد وفاة أحد أقاربهم بعد إصابته بطلق ناري لخلافات مع آخرين. وتلقت مديرية الأمن بلاغا من قصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.
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