مخدرات ومعدات تصنيع.. الداخلية تحبط محاولة إنشاء مصنع حشيش بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة أمنية قاصمة لتجار المخدرات حيث تم ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى قيام أربعة أشخاص (مندوب مبيعات- 3 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه متخذين من دائرة مركز شرطة السادات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم.



وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (138) طربة من مخدر الحشيش وزنت (15,600) كيلو جرام و(16,200) كيلو جرام من بودرة مخدر الحشيش و (2) كيلو جرام من مخدر الحشيش المبشور و (1,700) كيلو جرام من قطع الحشيش المخدر و (1,700) كيلو جرام من عجينة مخدر الحشيش و (9,300) كيلو جرام من بودرة مخدر نبات البانجو و(1110) أقراص مؤثرة ومكبس هيدروليكى بمشتملاته و (30) أكلاشيه وإسطمبات تستخدم فى ختم مخدر الحشيش المصنع و (44) زجاجة من مستلزمات التصنيع و كمية من نبات المرمرية و أجهزة كهربائية (ماكينة تغليف، مفرمة كهربائية، فرن كهربائى) و كمية من أكياس التغليف و (2) ميزان و (4)سيارات و (3) أوان معدنية للعجن، منخل و مبلغ مالى و (10) هواتف محمولة.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وإستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

