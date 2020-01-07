محافظ الشرقية يهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح بعيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر عازمة على المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية والرخاء.
جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح لتهنئة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، وذلك بحضور اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية وعددٍ من نواب البرلمان ووكلاء الوزارات وأعضاء المجلس التنفيذي ورجال الدين الإسلامي.
أضاف المحافظ أن وحدة الشعب المصري ستظل صامدة أمام كل محاولات التأثير على نسيج هذا الوطن المتماسك ، مؤكدًا أن الوقت الراهن يحتاج من الجميع إلى الإتحاد والترابط والعمل والاجتهاد من أجل مستقبل أفضل واعد لمصرنا الغالية.
ومن جانبه أكد نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح أن الأعياد تمثل محطات للراحة نستلهم منها الطاقة الإيجابية من الفرح والقوة والأمل ونفرغ الهموم والمشقة لاستكمال مسيرة الحياة.
واشار إلى أن الأعياد تؤكد وتبرهن أن الإنسان مُحب ومقبل على الحياة ليسعى ويجتهد ويزرع ويحصد ويدرس وينجح ويعمل ويبدع ويطور ويجدد ويبحث دائمًا عن أسباب الفرح والسعادة ، وقال اليوم نحتفل بعيد الميلاد المجيد وكلنا مرفوعي الهامة لشعورنا جميعًا أننا جسد واحد ، مؤكدًا أن الوطنية ضد الطائفية ، واليوم ننتصر على العقول المجرمة والكارهة ونتكاتف خلف رئيس جمهوريتنا لبناء مصرنا الغالية فهو مشارك رئيسي معنا في كافة احتفالاتنا المختلفة.