محافظ الشرقية يهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح بعيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر عازمة على المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية والرخاء.





جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح لتهنئة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، وذلك بحضور اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية وعددٍ من نواب البرلمان ووكلاء الوزارات وأعضاء المجلس التنفيذي ورجال الدين الإسلامي.





أضاف المحافظ أن وحدة الشعب المصري ستظل صامدة أمام كل محاولات التأثير على نسيج هذا الوطن المتماسك ، مؤكدًا أن الوقت الراهن يحتاج من الجميع إلى الإتحاد والترابط والعمل والاجتهاد من أجل مستقبل أفضل واعد لمصرنا الغالية.





ومن جانبه أكد نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح أن الأعياد تمثل محطات للراحة نستلهم منها الطاقة الإيجابية من الفرح والقوة والأمل ونفرغ الهموم والمشقة لاستكمال مسيرة الحياة.



