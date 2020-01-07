بـ لوك كاجوال | حلا شيحة تخطف الأنظار من أندونيسيا

نشرت الفنانة حلا شيحة من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة.



وظهرت حلا شيحة بإطلالة كاجوال من بالى بإندونيسيا وارتدت بنطلون جينز وتي شيرت أبيض اللون وكوتشى باللون اللبنى واعتمدت على الشعر المنسدل لإبراز الإطلالة.



وتقوم حاليا حلا شيحة بتصوير دورها فى فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى وماجد الكدواني وسوسن بدر وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان والذى عرض العام الماضي، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

