تصل أول فبراير.. شاهد الظهور الأول لطائرة مصر للطيران الجديدة A320neo

نشر موقع "jetphotos"، أول صورة لطائرة مصر للطيران الأولى من طراز إيرباص A320neo، ذات حروف SU_GFK، داخل مصنع إيرباص العالمية بفرنسا، والمنتظر انضمامها إلى أسطول الشركة الوطنية خلال الأسابيع القليلة القادمة، ضمن صفقها تعاقدت عليها مصر للطيران في عام 201‪7 خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران.





قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الصفقة الجديدة لطائرات مصر للطيران من طراز إيرباص A320neo، سوف تبدأ الشركة في تسلم أولى الطائرات مطلع فبراير المقبل، ضمن 8 طائرات من نفس الطراز سوف تصل تباعا خلال 202‪0 للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.





كانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبي للطيران في عام 201‪7، وذلك بنظام الإيجار التشغيلي، وتم مؤخرا خلال عام 201‪9 في معرض دبي إيضا، إجراء تعديل على صفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة ال 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neoوالمقرر انضمامهم قريبًا إلى أسطول مصر للطيران.





وتخطو مصر للطيران نحو تنفيذ استراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير أسطولها الجوي، بضم صفقات طائرات جديدة من مختلف الطرازات، حيث استطاعت خلال العام الماضي 201‪9، ضم 6 طائرات جديدة لأسطولها الجوي من طراز الدريملاينر المعروفة بطائرة الأحلام، والتي دعمت بها خطوطها الجوية البعيدة، بالإضافة إلى 7 طائرات من طراز إيرباص A220-300 والتي استعانت بها في دعم أسطول طيرانها الداخلي "إكسبرس".