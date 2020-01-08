تحرك برلماني لإلزام العقارات الجديدة بإنشاء شبكات صرف للاستفادة من مياه المكيفات

أعلنت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن إلزام العقارات الجديدة بإنشاء شبكة صرف للاستفادة من مياه المكيفات.



وقالت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك شريحة كبيرة من العقارات (العمارات) الجديدة لديها عدد كبير من المكيفات التي تقوم بإفراز المياه خارج العقار مما يؤثر على أساس العقار ويعرضه للخطر الشديد مع الوقت.



وأشارت إلى أن المياه التي تنتج من خلال هذه المكيفات جيدة ويمكن الاستفادة منها عن طريق إنشاء شبكة صرف تصب في خزانات كبيرة يمكن بعد ذلك تحويلها للاستفادة منها عن طريق غسيل السيارات وري الحدائق وزرع النباتات وغيرها.



وأكدت أن المحافظات منعت غسيل السيارات ووضعت عقوبات وغرامات مالية لأي شخص يقوم بغسل سيارته، ولكن في حالة تطبيق هذا المقترح سيوفر العديد من المياه التي يمكن استغلالها في غسيل السيارات أو يمكن الاستفادة منها في امور اخري.



وتابعت أنها قامت بتقديم هذا المقترح لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذا الأمر وإعطاء تراخيص لإنشاء هذه الشبكة لإمكانية الاستفادة من مياه المكيفات على أكمل وجهة.