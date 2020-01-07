شاهد.. آيتن عامر توجه رسالة لزوجها في عيد ميلاده

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها مع زوجها محمد عز العرب لتهنئه بعيد ميلاده.





وظهر محمد عز العرب وهو يحتضن زوجته ايتن عامر من الخلف وعلقت على الصورة قائلة: "مستر صحيح".





وخاضت الفنانة ايتن عامر سباق الدراما الرمضاني من خلال 3 مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول وطلقة حظ.





وتدور قصة مسلسل "طلقة حظ" حول شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، الذي يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.



