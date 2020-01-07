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فن

شاهد.. آيتن عامر توجه رسالة لزوجها في عيد ميلاده

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:50 م
ايتن عامر وزوجها
ايتن عامر وزوجها محمد عز العرب
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محمد بدران
نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها مع زوجها محمد عز العرب لتهنئه بعيد ميلاده.

وظهر محمد عز العرب وهو يحتضن زوجته ايتن عامر من الخلف وعلقت على الصورة قائلة: "مستر صحيح".

وخاضت الفنانة ايتن عامر سباق الدراما الرمضاني من خلال 3 مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول وطلقة حظ.

وتدور قصة مسلسل "طلقة حظ" حول شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، الذي يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

ويعرض حاليا للفنانة آيتن عامر مسلسل باسم "الأخ الكبير" مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راندا البحيري، عبير صبري.
شاهد.. آيتن عامر توجه رسالة لزوجها في عيد ميلاده
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