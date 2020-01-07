AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس تصفع أردوغان: نرفض التدخل العسكري في ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:54 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
Advertisements
وكالات
وجهت تونس، اليوم الثلاثاء، صفعة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث شددت المتحدثة باسم الرئاسة التونسیة رشیدة النیفر على أن بلادها ترفض بشكل قطعي استخدام أراضیها من أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.

وأوضحت النیفر، خلال تصريح لإذاعة موزاییك التونسیة، أن تونس ترفض رفضا قطعیا أي تدخل أجنبي في لیبیا بما في ذلك التدخل التركي وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن یتغیر.

وأضافت أن تونس لا یمكن أن تسمح بذلك وأن جواب الرئیس التونسي قیس سعید كان صریحا للرئیس التركي رجب طیب أردوغان خلال زیارته الأخیرة لتونس.

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: "أن سیادة أي شبر من التراب التونسي لیست محل مساومة"، مشیرة إلى أن المشاورات لا تزال جاریة بشأن إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلین حول لیبیا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمام الإعلام.. أردوغان: شامم ريحة دخان.. ورئيس تونس: دا الغدا.. شاهد

أحمد موسى: تونس مستقلة ولن يملي أردوغان عليها قراراته.. فيديو

ضاحي خلفان: تونس رفضت طلب أردوغان بالتدخل في ليبيا

زيت الزيتون لا السجائر.. لباقة الرئيس التونسي ترد على وقاحة أردوغان.. فيديو

باحث في الشأن التركي: دول الجوار الليبي ترفض التدخل العسكري وانتهاك حظر تصدير السلاح إليها

مصطفى بكري: تونس صفعت أردوغان على وجهه.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على الفرق بين دعوى صحة التوقيع والصحة والنفاذ

عاجل | بوتين يصل دمشق ويلتقي الأسد

توافد ممثلي الأندية للمشاركة في اجتماع مرتضى منصور بمقر نادي الزمالك

«شو إعلامي».. طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها إلى ليبيا لهذه الأسباب

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

حكاية 90 دقيقة حرمت محمد صلاح من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف