تونس تصفع أردوغان: نرفض التدخل العسكري في ليبيا

وجهت تونس، اليوم الثلاثاء، صفعة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث شددت المتحدثة باسم الرئاسة التونسیة رشیدة النیفر على أن بلادها ترفض بشكل قطعي استخدام أراضیها من أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.



وأوضحت النیفر، خلال تصريح لإذاعة موزاییك التونسیة، أن تونس ترفض رفضا قطعیا أي تدخل أجنبي في لیبیا بما في ذلك التدخل التركي وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن یتغیر.



وأضافت أن تونس لا یمكن أن تسمح بذلك وأن جواب الرئیس التونسي قیس سعید كان صریحا للرئیس التركي رجب طیب أردوغان خلال زیارته الأخیرة لتونس.



وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: "أن سیادة أي شبر من التراب التونسي لیست محل مساومة"، مشیرة إلى أن المشاورات لا تزال جاریة بشأن إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلین حول لیبیا.