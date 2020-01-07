لأول مرة.. علاج جديد يقضي على الورم بشكل شبه نهائي قبل الجراحة

صرح الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام من خلال حديثه فى المؤتمر حول أهم الاكتشافات الطبية الحديثة التى ستذكر لأول مرة لعلاج سرطان الثدى.





والتى تنحصر فى عدة نقاط وهى:-

-1 استخدام العلاجات الموجه المستهدفة للقضاء على الورم بشكل شبة نهائى قبل الجراحة مع متابعة العلاجات.

-2 زيادة نسبة الشفاء بشكل كبير حتى تصل إلى 80%.

-3 استخدام العلاج المناعى والعلاج الجينى لأول مرة للقضاء على أورام المبيض.

-4 استخدام العلاجات المناعية فى أورام الجلد.

-5 أستخدام أول خطوط استرشادية للكشف المبكر لسرطان الثدى.





وعقدت الجمعية الدولية للأورام على هامش مؤتمرها الدولي الثاني، مؤتمر صحفي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر القائم بأعمال كلية طب عين شمس.





وذلك بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الجمعية الأمريكية للأورام "اسكو"، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي للأورام.





وتم الإعلان لأول مرة عن استخدام "العلاج المناعى لعلاج أورام الثدى، والعلاج الجينى لأورام الثدى والمبيض، والعلاجات الهرمونية الموجه حيث تزيد من نسب الشفاء في أورام الثدى المنتشرة، بالإضافة الى استخدام العلاج المناعى في أورام الخلايا الصبغية للجلد، والعلاج المناعى كخط أول لعلاج أورام الكبد.



