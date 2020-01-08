بـ مكونات فى المنزل.. اصنعي ملمع الخشب بطريقة مجربة وفعالة

يعد الخشب من أهم المفروشات المنزلية التى يجب الحفاظ عليها بشكل مستمر، وتعانى كثير من السيدات من طرق تنظيف الخشب المجهدة والتى لا تدوم لوقت طويل.



ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أبرز الوصفات لصنع ملمع الخشب فى المنزل .



المكونات لصنع ملمع الخشب فى المنزل:-



- عبوة بخاخ

- كوب من الماء

- القليل من الخل

- القليل من الزيت العطري

- قطعة قماش



طريقة إعداد ملمع الخشب فى المنزل:



1- أفرغي كوب الماء، في داخل عبوة البخاخ.

2- أضيفي القليل من الخل، بحدود ربع الكوب.

3- ضعي بعض قطرات الزيت العطري، ثم قومي بهز العبوة، لخلط المزيج جيدًا.

4- رشي القليل من هذا الخليط على قطع الأثاث الخشب، ثم جففيها بواسطة قطعة قماش.