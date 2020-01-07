AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:42 م
ناصر البدري وكيلا
ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة
Advertisements
محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور ناصر البدري، الأستاذ بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية للدراسات العليا.

تدرج البدري في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وكان من المتفوقين منذ الصغر، بعد حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، التحق بكري بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم في عام 1994، ثم عين معيدا في الكلية عام 1996م، ثم بعد ذلك حصل على درجة التخصص الماجستير وعين مدرسا مساعدا بالكلية، وفي عام 2005م، ثم حصل بكري على درجة الدكتوراة في علوم وتكنولوجيا الأغذية ، وعين مدرسا بالكلية، ثم أستاذا بها

في يوم الوفاء.. المحرصاوي يكرم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات
نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث أوجه التعاون مع بحوث البترول لتطوير البحث العلمي


تولي وكيل كلية الزراعة الجديد عددا من المناصب العلمية كما أنه عضوا بالجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية المصرية لسلامة الغذاء.

وهو عضو بلجنة الاشراف على التغذية بالمدن الجامعية للبنين والبنات منذ 2011 وحتى الان .

وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، والجامعات المصرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من هي المرأة التي رافقت وفد الأزهر الشريف إلى الفاتيكان؟.. صور

تكليف رانيا الإمام بتسيير أعمال وكيل التربية النوعية بجامعة طنطا

رئيس جامعة الأزهر وأبو السرور عضوان جديدان بمجمع البحوث الإسلامية

اعتماد انتخاب رئيس جامعة الأزهر عضوا بمجمع البحوث الإسلامية

قرارات رئيس جامعة الأزهر في 2019

قرارات رئيس جامعة الأزهر في 2019 .. تحديد أيام ووقت العمل في الكليات .. تسكين شقيقة شهيدة العلم في المدينة .. عرفان عميدا لتربية وحسين للدعوة وغازي للغات

ترشيحاتنا

مصدر بالكاف يكشف آخر تطورات حضور محمد صلاح لحفل أفضل لاعب إفريقي

القوات البحرية الليبية تعلن بدء تقدم الجيش نحو مصراتة

تركيا تستقبل بوتين بهجوم ضارٍ: روسيا ترتكب مجازر

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

تعليق مثير للسخرية من فيفي عبده على طلاق أصالة و طارق العريان

أسلحة وثورة إسلامية.. كيف يخطط قائد فيلق القدس الجديد بعد مقتل سليماني؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت