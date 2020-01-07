ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث أوجه التعاون مع بحوث البترول لتطوير البحث العلمي

تولي وكيل كلية الزراعة الجديد عددا من المناصب العلمية كما أنه عضوا بالجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية المصرية لسلامة الغذاء.وهو عضو بلجنة الاشراف على التغذية بالمدن الجامعية للبنين والبنات منذ 2011 وحتى الان .وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، والجامعات المصرية