ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور ناصر البدري، الأستاذ بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية للدراسات العليا.
تدرج البدري في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وكان من المتفوقين منذ الصغر، بعد حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، التحق بكري بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم في عام 1994، ثم عين معيدا في الكلية عام 1996م، ثم بعد ذلك حصل على درجة التخصص الماجستير وعين مدرسا مساعدا بالكلية، وفي عام 2005م، ثم حصل بكري على درجة الدكتوراة في علوم وتكنولوجيا الأغذية ، وعين مدرسا بالكلية، ثم أستاذا بها
في يوم الوفاء.. المحرصاوي يكرم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات
تدرج البدري في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وكان من المتفوقين منذ الصغر، بعد حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، التحق بكري بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم في عام 1994، ثم عين معيدا في الكلية عام 1996م، ثم بعد ذلك حصل على درجة التخصص الماجستير وعين مدرسا مساعدا بالكلية، وفي عام 2005م، ثم حصل بكري على درجة الدكتوراة في علوم وتكنولوجيا الأغذية ، وعين مدرسا بالكلية، ثم أستاذا بها
في يوم الوفاء.. المحرصاوي يكرم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات
نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث أوجه التعاون مع بحوث البترول لتطوير البحث العلمي
تولي وكيل كلية الزراعة الجديد عددا من المناصب العلمية كما أنه عضوا بالجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية المصرية لسلامة الغذاء.
وهو عضو بلجنة الاشراف على التغذية بالمدن الجامعية للبنين والبنات منذ 2011 وحتى الان .
وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، والجامعات المصرية
تولي وكيل كلية الزراعة الجديد عددا من المناصب العلمية كما أنه عضوا بالجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية المصرية لسلامة الغذاء.
وهو عضو بلجنة الاشراف على التغذية بالمدن الجامعية للبنين والبنات منذ 2011 وحتى الان .
وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، والجامعات المصرية