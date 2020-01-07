مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية إندونيسيا الصديقة خلال الأيام الأخيرة، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات ونزوح الآلاف.



وعبرت الخارجية في البيان عن تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب إندونيسيا وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.



وأكدت وزارة الخارجية وقوف مصر بجانب إندونيسيا في هذا المُصاب الأليم، معربة عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.