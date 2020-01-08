روسيا تبدي استعدادها لمناقشة التدخل التركي في ليبيا مع واشنطن

أعرب دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، عن استعداد موسكو لمناقشة الوضع في ليبيا مع واشنطن.





وبشأن ما إذا كانت روسيا مستعدة لمناقشة المسألة الليبية مع الولايات المتحدة، قال "بيسكوف" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية :"نعم".





وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش الوضع في ليبيا مع ألمانيا وتركيا ويعتزم مناقشته مع روسيا.





وشهدت الأزمة الليبية تصعيدا ملحوظا عقب توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق، حول الأمن والأمن البحري، وهو ما عارضته مصر واليونان وقبرص وعدد من الدول واعتبرته غير قانوني لتعديه على حقوقها البحرية وتجاوزه لسلطات حكومة الوفاق.



