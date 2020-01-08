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مداها 300 كيلومتر.. مصادر: الهجوم على القواعد الأمريكية بصواريخ الفاتح 110

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:44 ص
صواريخ الفاتح 110
صواريخ الفاتح 110
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية الحدث» نبأ عاجلًا عن مصادر خاصة، يفيد بأن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على القواعد الأمريكية بالعراق، هي الفاتح 110، ومداها 300 كيلو متر.

أعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط أكثر من 10 صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

ويُعد قاسم سليماني أقوى وأخطر الجنرالات في إيران، وثاني أقوى الشخصيات في النظام، حيث كان مسئولاً عن التخطيط للعمليات العسكرية وإدارة المليشيات خارج إيران في أكثر من 7 دول.
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