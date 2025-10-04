قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان

ساناي تاكايتشي
ساناي تاكايتشي
القسم الخارجي

شهدت اليابان تطوراً سياسياً لافتاً بفوز ساناي تاكايتشي، برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بعد حصولها على 185 صوتاً مقابل 156 صوتاً لمنافسها شينجيرو كويزومي. وبهذا الانتصار تصبح تاكايتشي أول امرأة تتولى قيادة الحزب منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، ما يضعها عملياً على رأس السلطة التنفيذية كرئيسة وزراء مقبلة.

وينظر إلى فوز تاكايتشي على أنه محطة تاريخية في السياسة اليابانية، حيث كسرت حاجزاً ظل عصياً لعقود في دولة يغلب عليها الطابع المحافظ سياسياً واجتماعياً. ويرى محللون أن شخصيتها القوية ومواقفها الواضحة قد تعيد رسم أولويات الحزب الحاكم داخلياً وخارجياً.

على الصعيد الداخلي، يتوقع أن تركز تاكايتشي على إنعاش الاقتصاد الياباني عبر خطط تحفيزية جديدة، مع تشديدها على دعم الابتكار التكنولوجي والطاقة النووية السلمية كوسيلة لتقليل الاعتماد على الواردات. كما يرتقب أن تولي اهتماماً خاصاً بمسألة الشيخوخة السكانية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الياباني.

أما في السياسة الخارجية، فينتظر أن تتبنى تاكايتشي نهجاً أكثر تشدداً تجاه الصين وكوريا الشمالية، حيث دعت مراراً إلى تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية وإعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور التي تفرض الطابع السلمي على سياسة البلاد العسكرية. هذا التوجه قد يعزز التحالف مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه قد يثير توترات مع بكين وبيونغ يانغ.

ويرى مراقبون أن فوزها قد يشكل رسالة مزدوجة: من جهة، يعكس رغبة الحزب الحاكم في ضخ دماء جديدة لمواجهة المعارضة الداخلية والتحديات الاقتصادية، ومن جهة أخرى قد يفتح الباب أمام عهد جديد للنساء في السياسة اليابانية، حيث لطالما عانت المرأة اليابانية من ضعف التمثيل في مواقع القرار.

مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام تاكايتشي هو قدرتها على توحيد الحزب، خصوصاً في ظل الانقسامات بين التيارات المعتدلة والمحافظة داخله، إضافة إلى التعامل مع الضغوط الشعبية حول غلاء المعيشة وإصلاحات الرعاية الصحية.

اليابان الحزب الحاكم ساناي تاكايتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

أكرم توفيق

أكرم توفيق ينشر صورة له برفقة أبو تريكة ويعلق: الأسطورة

حرس الحدود

مهاب ياسر: أتمنى اللعب لأحد الثلاثي الكبار.. واسم النادي والمقابل المادي "يفرقوا"

كهربا

كهربا يشارك صورة جديدة عبر انستجرام.. شاهد

بالصور

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد