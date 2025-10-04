وول ستريت جورنال: حماس قبلت أجزاء من خطة ترامب وما زال الانقسام يعصف بالحركة

أكدت وول ستريت جورنال، أن حماس قبلت أجزاء أساسية من خطة ترامب، ولكن ما زال الانقسام الداخلي يعصف بالحركة حول كيفية المضي قدما، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

قيادات حماس أصرت على ربط إطلاق المحتجزين بجدول واضح لانسحاب جيش الاحتلال من غزة

قال الباحث السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، إن ردود الفعل الفلسطينية على خطة ترامب جاءت متفاوتة، حيث عبّر معظم سكان غزة، بمختلف انتماءاتهم، عن رغبتهم في وقف الحرب بأي وسيلة كانت، مشيرًا إلى أن المواطنين في القطاع لا ينشغلون بتفاصيل الخطة بقدر انشغالهم بإنهاء المأساة اليومية، حتى بين عناصر حماس أنفسهم، الذين لم يعودوا يفكرون إلا في النجاة وسط ما وصفه بـ"الكارثة المستمرة".