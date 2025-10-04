قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
يائير لابيد: ينبغي على إسرائيل الانضمام إلى المناقشات التي يقودها ترامب
باحث : القرار النهائي لحماس بشأن خطة ترامب بيد الجهاز العسكري

عبد الخالق صلاح

قال الباحث السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، إن ردود الفعل الفلسطينية على خطة ترامب جاءت متفاوتة، حيث عبّر معظم سكان غزة، بمختلف انتماءاتهم، عن رغبتهم في وقف الحرب بأي وسيلة كانت، مشيرًا إلى أن المواطنين في القطاع لا ينشغلون بتفاصيل الخطة بقدر انشغالهم بإنهاء المأساة اليومية، حتى بين عناصر حماس أنفسهم، الذين لم يعودوا يفكرون إلا في النجاة وسط ما وصفه بـ"الكارثة المستمرة".

وأضاف مطاوع، خلال تصريحات لبرنامج "ثم ماذا حدث"، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن هذه الرغبة الشعبية في غزة تمثل ضغطًا مباشرًا على حركة حماس، لكن القرار داخل الحركة يشهد نوعًا من الانقسام، حيث أوضح أن هناك جناحين رئيسيين داخل حماس: الجهاز العسكري، وجهاز الدعوة الذي يُعدّ الأكثر عددًا وانتشارًا. 

وأشار إلى أن القرارات الكبرى في تاريخ الحركة كانت غالبًا تُتخذ بمشاركة جهاز الدعوة، إلا أن هذه المرة تم استبعاده، تاركًا القرار بيد المكتب السياسي والجهاز العسكري فقط.

وأكد الباحث الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع خطة ترامب على أنها الواقع المتاح حاليًا، وتسعى إلى استثماره سياسياً بما يخدم وقف العدوان وحماية ما تبقى من الأرض الفلسطينية. كما شدد على أن الموقف العام في الضفة وغزة بات يميل إلى تغليب مبدأ تقليل الخسائر والبحث عن حلول عاجلة، في ظل غياب أفق سياسي حقيقي وتزايد الضغط الشعبي والإنساني داخل الأراضي الفلسطينية.

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

الأهلي

الأهلي يمنح لاعبيه 3 أيام راحة بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية

شيكو بانزا

قائمة الزمالك لمباراةغزل المحلة .. عودة الجزيري وشيكو بانزا وغيابات مؤثرة

حلمي طولان

حلمي طولان: فيفا وكاف وضعا منتخب مصر في ورطة بسبب تضارب مواعيد كأس العرب والبطولات الأفريقية

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

