طائرات حربية إيرانية تنطلق من قواعدها عقب قصف قاعدة عين الأسد في العراق

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية، "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.





وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن الطيران الحربي الإيراني، انطلق من قواعده قبل قليل.





وذكرت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





كما أكدت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



