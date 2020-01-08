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أخبار العالم

طائرات أمريكية تحلق فوق الحدود السورية العراقية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتحليق مكثف للطائرات الأميركية في الريف الشرقي لدير الزور عند الحدود مع العراق شمال شرق سوريا.

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.
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