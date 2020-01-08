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تسنيم الإيرانية: ميليشيات الحشد العراقية شاركت في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:27 ص
قصف صاروخي - أرشيفية
قصف صاروخي - أرشيفية
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هاني حسين
أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية مشاركة مليشيات الحشد الشعبي في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، حسبما أفادت قناة " العربية في خبر عاجل.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم
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