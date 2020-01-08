شركات الطيران العالمية تبدأ تغيير مسار رحلاتها بعيدًا عن العراق وإيران

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، أن شركات الطيران العالمية، بدأت في تغيير مسار رحلاتها بعيدًا عن العراق وإيران.





وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



