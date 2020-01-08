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أخبار البلد

رد انتقامي.. مصطفى بكري يعلق على قصف إيران للقواعد العسكرية الأمريكية بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:43 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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مصطفى كرم
علّق الكاتب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الهجمات التي شنها الحرث الثوري الإيراني على قواعد أمريكية داخل الأراضي العراقية والتي أسفرت عن تدمير قاعدة عين الأسد. 

وكتب مصطفى بكري عبر تويتر: "‏الهجمات الصاروخية الإيرانية العشرة التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق، هما عين الأسد وإربيل، بالقطع ستدفعان واشنطن أن تكون أمام خيارين، إما الرد العاجل والسريع داخل العراق أو إيران عبر الصواريخ، وإما تفويت الفرصة واعتبار أن هذه الهجمات هي رد انتقامي على مقتل سليماني".

وأفادت قناة "الغد"، بسقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار بالعراق.

تزامن ذلك، مع تأكيد شهود عيان، وقوع انفجارات في أربيل.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

ويُعد قاسم سليماني أقوى وأخطر الجنرالات في إيران، وثاني أقوى الشخصيات في النظام، حيث كان مسئولا عن التخطيط للعمليات العسكرية وإدارة المليشيات خارج إيران في أكثر من 7 دول.
رد انتقامي.. مصطفى بكري يعلق على قصف إيران للقواعد العسكرية الأمريكية بالعراق
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