وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى للحرب مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على عدم سعي بلاده لشن حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اتخذت إيران تدابير مناسبة للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين".





وأضاف ظريف: "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".





وتبنى الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.





وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.





وكشفت "نيويورك تايمز" عن سر اختيار توقيت العملية قائلة إنه تم تنفيذ هجمات اليوم في حوالي الساعة 1:20 صباحًا ، في نفس الوقت الذي قتلت فيه الولايات المتحدة الجنرال سليماني.





كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.



