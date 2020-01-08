إعلامية إماراتية تعلق على هدوء ترامب في التعامل مع هجوم إيران

علقت الإعلامية الإماراتية نورا المطيري على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الإيراني الانتقامي صباح اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة اربيل والتاجي.





قالت نورا المطيري عبر تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "ترامب يبدو هادئًا.. يقول إن كل شيء على ما يرام !

يغرد عن صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، وأنه ينتظر تقييم الخسائر والأضرار..".





وأضافت "يقول: حتى الآن، الأمور طيبة ! لدينا أقوى جيش مجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم..! وأضاف : سأدلي ببيان صباح الغد..!"





وفي تغريدة سابقة كشفت المطيري عن موقف التحالف العربي مما يدور في المنطقة العربية والتصعيد الايراني، قائلة: التحالف العربي يراقب بدقة متناهية ما يجري. قيادة التحالف تعلم عن مخالفات الاخوان وميليشياتها وعلاقاتها بأطراف خارجية، ولديها مخطط بالإجراءات.





وأضافت أن إدارة الملف بحكمة وروية لا تعني أبدًا عدم العلم.. الصبر مطلوب والتدقيق في غاية الأهمية.. الأيام القادمة ستشهد تحولاً استراتيجياً مُرضيا وعمليًا.





وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.



