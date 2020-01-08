الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرق جميع المصالح الأمريكية في المنطقة

أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني حميد رضا مقدم فر، أن أي رد أمريكي سيؤدي لحرق كافة مصالحهم في المنطقة.





وأضاف في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية "، ان هذه العملية تم تنفيذها قبل دفن جثمان الشهيد سليماني وبالضبط في نفس الساعة التي تم فيها العدوان الأمريكي عليه، وعلى نفس القاعدة التي انطلقت منها عملية اغتيال الجنرال سليماني."





وأوضح "هذا الانتقام تم على مستوى كبير وفي أهم قاعدة أمريكية في العراق، وأن التقديرات الاولية تشير إلى وقوع خسائر كبيرة في هذه القاعدة رغم ان الأمريكيين يسعون للتستر على هذه الحقيقة".





وأشار إلى أن الأمريكيين "مجبرون على تقبل هذا الذل الناجم عن الضربة الايرانية".





وتابع قائلا "إن أي رد من قبل امريكا سيزيد من شدة عملنا وعمل محور المقاومة لأن قواعدهم ومصالحهم الحيوية في المنطقة في مرمى نيراننا.. أي عمل يقومون به ستحترق جميع المصالح الأمريكية في المنطقة وهم أضعف من أن يكونوا قادرين على الرد علينا".