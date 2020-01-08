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أخبار العالم

CNN: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:08 ص
هجوم على قاعدة عين
هجوم على قاعدة عين الأسد في العراق
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رحيم يسري
أكدر مسؤول عسكري أمريكي لشبكة "سي إن إن" أن الجيش كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني على القواعد العسكرية في العراق.

وأضاف أن التحذير كان مبكرا بما يكفي؛ لتفعيل صافرات الإنذار وابتعاد القوات عن الضرر الناجم عن الهجوم والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض في الوقت المناسب.

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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