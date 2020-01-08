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محافظات

أمطار غزيرة على قرى ومدن كفر الشيخ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:56 ص
أمطار غزيرة على قرى
أمطار غزيرة على قرى ومدن كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس، فضلًا عن استمرار موجه الصقيع نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وسجلت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم، 10 درجات مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 76٪، وشدة الرياح وصلت إلى 24 كم / ساعة.


ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.


ودفعت الوحدات المحلية في عدد من القرى والمدن بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار والوحل من الشوارع حرصًا على عدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.
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