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أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف سر توقيت استهداف قواعد أمريكية في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:33 ص
هجوم صاروخي إيراني
هجوم صاروخي إيراني على العراق
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف قوله: "استهدفنا قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 1.20 في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني".

وأشار المتحدث إلى أن "أمريكا تلقت الرسالة الإيرانية، وأن المسؤولين الأمريكيين عقدوا اجتماعا مضطربا وألغوا خطابا لترامب".

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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