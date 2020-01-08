التليفزيون الإيراني يكشف سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن حريقًا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.



وكانت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني تحطمت بالقرب من مطار خامنئي الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.



وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن أن جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران لقوا حتفهم، وفقا للمعلومات الأولية.



وأضاف أن بلاده تسعى للتحقق من ملابسات الحادث وعدد القتلى.



وأعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة هم إيرانيون.



وكانت الطائرة التابعة لشركة أوكرانية على متنها 180 راكبا بالقرب من مطار طهران الدولي، وقطع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، زيارة لسلطنة عُمان بعد سقوطها.



يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.