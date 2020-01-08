إطار معدنى وهيكل..ما تبقى من حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة..فيديو

عرضت فضائية " الغد"، لقطات خاصة تظهر ما تبقى من حطام طائرة الركاب الأوكرانية، التى سقطت بعد إقلاعها بدقائق، فى طهران، حيث ظهر بالفيديو بقايا هيكل متفحم للطائرة متناثر على الأرض بموقع سقوطها، كما ظهر عشرات من رجال الحماية المدنية يجمعون أشلاء الضحايا من الركاب.



وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية، صباح الأربعاء، بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وأفادت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية بأن الطائرة من طراز بوينغ 737 وسقطت إثر "مشاكل تقنية"، وأضافت أنها كانت تحمل على متنها نحو 176 شخصا، (167 راكبًا، بالإضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة).



وأعلن المتحدث باسم مطار الخميني في طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أن جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب المطار، صباح الأربعاء، قد لقوا حتفهم.



كما أعلن التيلفزيون الإيراني منذ قليل، بانه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.