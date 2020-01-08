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أخبار العالم

لحظة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:42 ص
لحظة سقوط طائرة الركاب
لحظة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية في إيران
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رحيم يسري
تحطمت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني بالقرب من مطار خامنئي الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة "فارس" بتحطم طائرة ركاب من طراز بوينج تابعة لشركة أوكرانية على متنها 180 راكبا بالقرب من مطار طهران الدولي بسبب خلل فني.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث تظهر في المقطع تتساقط تدريجيا، بينما رجح نشطاء أن تكون قد أصيبت "بصاروخ إيراني".

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

من جانبه، أعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
لحظة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.. فيديو
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