الصفاقسي التونسي يجدد مفاوضاته مع نجم النادي الأهلي | تفاصيل

جدد نادي الصفاقسي التونسي مفاوضاته مع نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الأنجولي جيرالدو دا كوستا وذلك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن الصفاقسي التونسي قرر أن يعود من جديد لخط المفاوضات مع النادي الأهلي واللاعب الكونجولي من أجل ضم اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الصفاقسي التونسي توصل لاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء، إلا أن الصفقة تأجلت وذلك بسبب طلبات جيرالدو المادية الكبيرة.



وكانت إدارة الأهلي رحبت برحيل صاحب الـ28 عامًا سواء بالإعارة أو البيع النهائي خاصة بعدما أصبح بعيدًا عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.