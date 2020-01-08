صفعة لـ خامنئي.. تويتر يغلق حساب المرشد الإيراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أغلق الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن منصة "تويتر" أغلقت الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الناطق بالفارسية تزامنا مع إلقائه كلمة أمام حشود من المواطنين في مدينة قم عقب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم الاربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.



وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.