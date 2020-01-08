إقليم كردستان العراق يكشف خسائره جراء القصف الإيراني قرب أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود أية أضرار جراء القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية قرب محافظة أربيل.



ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال وزير داخلية كردستان ريبر أحمد، إن "أية خسائرٍ بشرية ومادية لا توجد أثناء سقوط الصواريخ في أربيل".



وأكد الوزير أن الإقليم لن يكون ميدانا للصراعات وأن دعم التحالف الدولي ضروري، لافتًا إلى أن الخيار العسكري لن يحل المشاكل.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، صباح اليوم الأربعاء، أنه نفذ هجومًا صاروخيًا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتان تضمان قوات أمريكية.



وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أمريكية في العراق سيقابلها رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.