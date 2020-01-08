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أخبار العالم

تحطم الطائرة في إيران.. أوكرانيا تتراجع عن تفسير عطل المحرك

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:41 م
موقع الطائرة الأوكرانية
موقع الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران
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شيماء مصطفى
تراجعت سفارة أوكرانيا في إيران، عن أن يكون السبب في تحطم الطائرة المنكوبة بطهران، يرجع إلى عطل في المحرك.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت السفارة الأوكرانية، في بيان ثان إنه لم يتم الكشف عن أسباب تحطم الطائرة، مؤكدة أن أي تعليقات سابقة لم تكن رسمية.

ولدى سؤال رئيس الوزراء الأوكراني في مؤتمر صحفي عما إذا كان من الممكن إسقاط الطائرة بواسطة صاروخ، حذر أوليكي هونشاروك من التكهنات حتى يتم معرفة نتائج التحقيق.

وكانت السفارة الأوكرانية لدى إيران قالت في وقت سابق، إن السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة في إيران هو وجود عطل في المحرك وليس صاروخ، مشيرة إلى مقتل 11 من مواطنيها بينهم 9 من طاقم الطائرة.

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الجميع إلى الامتناع عن طرح تكهنات وسيناريوهات بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في طهران.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تيليجرام" اليوم الأربعاء: "أرجو من الجميع الامتناع عن المضاربة، وعدم طرح تكهنات وتقديم طروحات غير مثبتة، وانتظار صدور التقارير الرسمية".
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